Ferire un russo vale 8 punti, ucciderlo 12, distruggere un carro armato 40. Kiev "gamifica" la guerra per motivare i soldati: vite umane convertite in punteggi Un macabro "gioco a punti" è stato inventato dai generali ucraini responsabili delle unità droni. A ogni attacco dei velivoli senza p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, generali Kiev inventano "gioco a punti" per attacchi contro russi: 8 punti per ferire soldato, 10 per ucciderlo, 40 per distruggere tank

