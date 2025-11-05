Mosca, 5 nov. (Adnkronos) - Kiev ha rifiutato l'offerta di inviare giornalisti nelle zone dell'accerchiamento delle truppe delle Forze Armate ucraine perché ha qualcosa da nascondere. Lo ha dichiarato a Ria Novosti il??portavoce presidenziale Dmitry Peskov. "Cosa nascondono a Kiev? Nascondono la situazione disastrosa delle loro truppe nelle aree", ha detto il portavoce del Cremlino, aggiungendo che "sappiamo che un gran numero di giornalisti occidentali vorrebbero andarci. Mentre non sono a conoscenza che nessun giornalista ucraino abbia espresso il desiderio di andarci". Stamattina, il ministero della Difesa russo ha valutato critica la situazione delle unità ucraine nelle aree circondate di Kupyansk e Krasnoarmeysk: i militari non hanno altra possibilità, se vogliono essere salvati, se non quella di essere catturati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Cremlino, 'Kiev nasconde situazione disastrosa in zone assediate'