Ucraina 2025 | guerra senza tregua Mosca intensifica gli attacchi mentre l’Europa aumenta gli aiuti

Dopo più di tre anni di guerra, l’Ucraina resta in balia di un conflitto che, anziché avvicinarsi alla sua naturale conclusione, appare sempre più senza via d’uscita. Come accade ormai da oltre un anno, le linee del fronte si confermano sostanzialmente stabili, malgrado le continue offensive russe e i contrattacchi ucraini. Uno scenario da film horror, con un conflitto che si è da tempo trasformato in una guerra di logoramento e che sta creando sempre più tensioni tra gli Stati Uniti di Donald Trump, sostenitori – seppur meno convinti rispetto al passato – di Kiev, e la Russia di Vladimir Putin, che a dispetto delle dichiarazioni roboanti sulla volontà di raggiungere un accordo diplomatico non accenna a ridurre le operazioni militari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

