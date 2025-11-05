Ucciso a fucilate perché non si era piegato alle cosche | ergastolo definitivo per il boss di Siculiana

Diventa definitiva la condanna all’ergastolo per il boss di Siculiana, Filippo Sciara, riconosciuto colpevole dell’omicidio dell’imprenditore edile Diego Passafiume, assassinato il 22 agosto 1993 a Cianciana. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa, confermando così. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

