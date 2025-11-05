Ucciso a fucilate perché non si era piegato alle cosche | ergastolo definitivo per il boss di Siculiana

Diventa definitiva la condanna all’ergastolo per il boss di Siculiana, Filippo Sciara, riconosciuto colpevole dell’omicidio dell’imprenditore edile Diego Passafiume, assassinato il 22 agosto 1993 a Cianciana. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa, confermando così. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Napoleone ucciso a #fucilate: la #LNDC sporge #denuncia contro #ignoti - facebook.com Vai su Facebook

Il cane Napoleone ucciso a fucilate a Torchiara, nel Cilento. LNDC denuncia e lancia un appello - X Vai su X

Paolo Taormina, chi era il 21enne ucciso a Palermo. La madre: «Come faccio a vivere ora?». L'amico: «Erano in 10» - È disperata la madre di Paolo Taormina, il 21enne morto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre nella zona della Champagneria a Palermo. Secondo ilgazzettino.it

Paolo Taormina, 21enne ucciso a Palermo mentre cercava di sedare una rissa, il killer confessa: «Importunava la mia donna» - Stava cercando di sedare una rissa, provando a salvare un ragazzo da un pestaggio ed è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. Segnala ilmattino.it