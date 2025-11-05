Ucciso a 18 anni in piazza la versione dei 2 indagati al vaglio del Gip

Si terrà domani, nel carcere di Secondigliano a Napoli, l’udienza di convalida del fermo per due ragazzi, di 22 e 18 anni, ritenuti responsabili del raid avvenuto in piazza Pace a Boscoreale la sera del 1 novembre, durante il quale ha perso la vita Pasquale Nappo, 18enne di Scafati. Nei confronti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

