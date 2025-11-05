Ucciso a 16 anni per errore Giacomo Filaro in udienza di convalida | Mio fratello e papà non sapevano della pistola

Si tiene oggi l'udienza di convalida del fermo per Antonio Frascona' Filaro, 48 anni, Giacomo e Mario Frascona' Filaro, di 20 e 18 anni. Giacomo in particolare è accusato di aver aperto il fuoco nella serata del 2 novembre sul gruppo di ragazzi che sostava davanti a un bar del Messinese, uccidendo un 16enne per errore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Leggo. . Dopo Brandizzo, un'altra vittima sui binari. Francesco Paradiso, 27 anni, è stato ucciso da un treno in corsa. A differenza dei cinque operai morti sulla Milano-Torino, non stava lavorando. La tragedia si è consumata durante la festa patronale di Amant - facebook.com Vai su Facebook

Ucciso a 16 anni per errore, Giacomo Filaro in udienza di convalida: “Mio fratello e papà non sapevano della pistola” - Si tiene oggi l'udienza di convalida del fermo per Antonio Frascona' Filaro, 48 anni, Giacomo e Mario Frascona' Filaro, di 20 e 18 anni ... Si legge su fanpage.it

Messina, 16enne ucciso per errore a colpi di pistola a Capizzi: tre fermati - A sparare, secondo gli inquirenti, sarebbe stato il 20enne, mentre il padre e il fratello lo avrebbero accompagna ... Segnala tg24.sky.it

Giuseppe Di Dio, chi era il ragazzino ucciso per errore a Capizzi: studente modello all'alberghiero e figlio di agricoltori - È stato ucciso mentre si trovava con gli amici al bar a Capizzi, il suo paesino nel Messinese. Da leggo.it