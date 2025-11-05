Uccisione Marco Veronese | il killer ha confessato

L’ombra che correva in via Sabotino, la notte del 23 ottobre, aveva un volto. Dietro quel cappuccio, quella sagoma che inseguiva e colpiva Marco Veronese davanti al bar Bermuda, c’era un insospettabile: Michele Nicastri (foto sopra), 49 anni, ingegnere informatico, benestante, incensurato. Ha confessato. “Sì, sono stato io”, ha detto ai carabinieri di Torino e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Uccisione Marco Veronese: il killer ha confessato

