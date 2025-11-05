Uccise la madre e diede fuoco alla casa La perizia | incapace di intendere e di volere

Il giovane di 22 anni accusato lo scorso febbraio di aver ucciso la madre sessantenne Anna Viliani, nell'abitazione di Montepiano (frazione di Vernio, in provincia di Prato) non è capace di intendere e di volere. Questo, stando a quanto si apprende in una nota della procura di Prato (che nelle. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

