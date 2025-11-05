Uccise la madre e diede fuoco alla casa La perizia | incapace di intendere e di volere

Firenzetoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovane di 22 anni accusato lo scorso febbraio di aver ucciso la madre sessantenne Anna Viliani, nell'abitazione di Montepiano (frazione di Vernio, in provincia di Prato) non è capace di intendere e di volere. Questo, stando a quanto si apprende in una nota della procura di Prato (che nelle. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

uccise madre diede fuocoUccise madre e diede fuoco a casa: David Morganti, reo confesso, incapace di intendere e di volere - La perizia psichiatrica su David Morganti, 22 anni, ha stabilito che non era capace di intendere e di volere quando, il 24 febbraio a Montepiano di Vernio ... Segnala fanpage.it

Uccise la madre con 50 coltellate e incendiò la casa. La Procura: 'Incapace di intendere e pericoloso' - La Procura di Prato ha concluso le indagini preliminari inerenti all' omicidio di Anna Viliani, verificatosi nella notte tra il 24 e il 25 febbraio 2025, a Vernio, in località Montepiano, all'interno ... Come scrive 055firenze.it

uccise madre diede fuocoDavide Morganti uccise la madre Anna Viliani con 50 coltellate e poi incendiò la casa. «Incapace di intendere e volere, è pericoloso» - A poco più di otto mesi dall’atroce delitto, si sono concluse le indagini sull’omicidio di Anna Viliani, la donna di sessant’anni uccisa dal figlio David Morganti tra ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Uccise Madre Diede Fuoco