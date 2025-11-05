Tre anni di reclusione per aver perseguitato e malmenato l’ex compagno. È la pena che il pubblico ministero Stefano Longhi ha chiesto per Amanda Guidi, la madre 33enne già condannata in via definitiva per l’omicidio del figlioletto di un anno, delitto avvenuto nel giugno 2021 in via degli Ostaggi. La vicenda arrivata ieri alla fase della discussione risale invece all’estate del 2023 e si è verificata in un bar di Portomaggiore. Il pm, nel corso della requisitoria, ha sottolineato come si sia trattato di "un vero e proprio pestaggio", definendo Guidi una persona "non capace di regolarsi" nei propri "impulsi verbali e fisici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uccise il figlioletto, chiesta la condanna per lo stalking sull’ex