Uccise 10 pazienti con iniezioni letali di farmaci infermiere condannato all'ergastolo in Germania
Un infermiere tedesco di 44 anni è stato ritenuto colpevole di aver causato la morte di 10 pazienti tra dicembre 2023 e maggio 2024. Il tribunale di Aquisgrana lo ha condannato all’ergastolo anche per il tentato omicidio di altre 27 persone. Avrebbe iniettato alle vittime, soprattutto anziani, dosi letali di un mix di sedativi e farmaci contro il dolore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
