Ubriaco minaccia una donna | Concediti o ti stupro 45enne arrestato per violenza sessuale

La giudice ha convalidato l'arresto nei confronti di un 45enne accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna. Lui ha negato tutto, spiegando che lei lo ha accoltellato quando è andato a casa sua a chiederle indietro i soldi che le aveva prestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

"Vi ammazzo". Terrore in casa: ubriaco minaccia di morte padre, madre e fratello https://ift.tt/w1BhT0I - X Vai su X

#Salerno - Ubriaco molesta ragazze: fermato e destinato al rimpatrio #Cronaca #Molestie #Polizia #Rimpatrio #Sicurezza #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook

Minaccia una donna gridandole: “Concediti o ti stupro”, 45enne arrestato per violenza sessuale - La giudice ha convalidato l'arresto nei confronti di un 45enne accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna ... Lo riporta fanpage.it

Ubriaco insulta e prende a schiaffi una disabile al bar: botte pure alla madre che la difende - di Enzo Beretta È in corso davanti al tribunale di Perugia il processo a carico di un napoletano di 44 anni accusato di una serie di episodi di violenza, lesioni personali e minacce nei confronti di d ... Riporta umbria24.it

Torna a casa ubriaco e aggredisce la moglie che si salva chiudendosi a chiave in camera - Veniva da una donna che diceva di essersi chiusa a chiave in camera da letto per sfuggire all'aggressione del marito ... Lo riporta rainews.it