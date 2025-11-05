Monza, 5 novembre 2025 – Aveva bevuto troppo. L'altro giorno, in pieno giorno, quando erano solo le 15 circa, una pattuglia della polizia locale di Brugherio ha fermato per un controllo una Toyota che procedeva in via Cazzaniga in direzione del centro. Il conducente, residente a Brugherio, di 46 anni è risultato positivo all'etilometro con un tasso alcolemico di 0.71 gl. La patente di guida gli è stata ritirata, con una sanzione di oltre 500 euro. E una decurtazione di 10 punti sulla patente. Piazza Veladini . Nello stesso giorno, alle 17.45, durante il controllo soste in piazza Veladini, gli agenti si sono imbattuti in un motociclista che circolava senza indossare il casco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ubriaco al volante fermato dalla polizia locale di Monza: patente ritirata e 500 euro di multa