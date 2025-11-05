Tutto quello che resta di te una serata evento speciale al Cinema Corso

Ilpiacenza.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 11 novembre alle ore 17 e alle ore 21 al cinema Corso, in collaborazione con il Coordinamento Piacenza for Gaza e Amnesty International Piacenza, si terranno le proiezioni del film Tutto quello che resta di te.Alle ore 21 la proiezione sarà preceduta da interventi introduttivi a cura del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

