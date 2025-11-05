Notizia fresca giunta in redazione: La FIFA ha già venduto più di un milione di biglietti per la Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. In una seconda fase di vendita dei biglietti per la Coppa del Mondo, la FIFA si sta preparando a vendere un altro milione di biglietti per le partite della Coppa del Mondo, iniziando con una nuova estrazione dei biglietti che è ora in corso e durerà per il resto della settimana. QuattroQuattroDue contiene tutti i dettagli che devi sapere sulla seconda fase di biglietteria della Coppa del Mondo della FIFA. Potrebbe piacerti La nuova fase di vendita dei biglietti per la Coppa del Mondo prevede una fascia oraria esclusiva per le nazioni ospitanti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tutto quello che devi sapere sul ritiro dei biglietti della Coppa del Mondo