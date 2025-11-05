Tutto pronto per il Ginosa Rivolta Trail | nella Terra delle Gravine la corsa nella Puglia più autentica

Tarantini Time Quotidiano Tutto pronto per il Ginosa Rivolta Trail, la gara di trail running organizzata nell’ambito dell’evento Puglia by UTMB® – Terra delle Gravine. Partenza sabato 8 novembre alle ore 8,30 in Piazza Marconi, in pieno centro, per una corsa di 35 km con 350 mt di dislivello alla scoperta della Terra delle Gravine. Un modo unico ed esclusivo per vivere una delle più importanti aree naturalistiche d’Europa, costituita da grandi canyon carsici disposti a ventaglio intorno all’arco Ionico del Golfo di Taranto. Oltre 500 atleti, la maggior parte dei quali provenienti da fuori Paese, affronteranno sentieri ripidi e ammireranno canyon mozzafiato e panorami straordinari che caratterizzano questo percorso impegnativo, pensato per chi desidera immergersi nella bellezza di Ginosa e della Puglia. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

