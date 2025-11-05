Tutti in piazza a fare festa Rinnovata la tradizione pavese | liberati gli scolari dalle aule
Feluche, cori e canzoni ieri mattina in piazza della Vittoria e diversi studenti in giro per le vie del centro. Come ogni primo martedì di novembre, Pavia ha vissuto la “ Liberatio scholarum “, una tradizione tutta pavese con la quale i goliardi fanno il giro di tutte le classi regalando un giorno di vacanza agli studenti più giovani che frequentano le scuole superiori. Una ventina gli studenti universitari divisi in gruppi, che dalla sede centrale dell’ateneo hanno fatto irruzione in tutti gli istituti nelle prime ore del mattino con i loro fischietti per invitare i ragazzi ad uscire senza che gli insegnanti si oppongano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
Tempostretto.it - Quotidiano online di Messina e Reggio Calabria. . A Camaro sorgerà "La piazza di tutti": il progetto inclusivo di una 18enne messinese. Federica Messina ha sempre desiderato per il suo quartiere uno spazio per bambini, anziani e persone co - facebook.com Vai su Facebook
Tutti in piazza a fare festa. Rinnovata la tradizione pavese: liberati gli scolari dalle aule - Gli universitari, come ogni primo martedì di novembre da quarant’anni hanno fatto il giro degli istituti superiori regalando un giorno di vacanza extra ai più giovani. Riporta ilgiorno.it
Il cartellone delle feste a Macerata: pista di ghiaccio, mostre e Capodanno in piazza - La città di Macerata è pronta a fare il pieno di eventi per la festa più attesa. Si legge su msn.com
Festa di Capodanno in piazza. Valenti fa un passo indietro: "Ma suggerisco l’artista BigMama" - La sua assenza segna un cambio di passo dopo un’edizione che aveva riportato al centro la grande musica. Secondo msn.com