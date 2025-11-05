Tutti in piazza a fare festa Rinnovata la tradizione pavese | liberati gli scolari dalle aule

Feluche, cori e canzoni ieri mattina in piazza della Vittoria e diversi studenti in giro per le vie del centro. Come ogni primo martedì di novembre, Pavia ha vissuto la “ Liberatio scholarum “, una tradizione tutta pavese con la quale i goliardi fanno il giro di tutte le classi regalando un giorno di vacanza agli studenti più giovani che frequentano le scuole superiori. Una ventina gli studenti universitari divisi in gruppi, che dalla sede centrale dell’ateneo hanno fatto irruzione in tutti gli istituti nelle prime ore del mattino con i loro fischietti per invitare i ragazzi ad uscire senza che gli insegnanti si oppongano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

