Non soltanto i teatri di conflitto ormai noti, come l’ Ucraina, quelli per troppo tempo ignorati o dimenticati, come il Sudan, o il genocidio a Gaza. “ Tutte le guerre del mondo “, il libro scritto da Sofia Cecinini ed edito da Paper First, presenta al lettore trentuno tra guerre, situazioni conflittuali e potenziali scenari di scontro in tutte le regioni del mondo. “Il filo rosso che li lega è il passaggio dal modello unipolare governato dalla potenza degli Usa a un nuovo scenario multipolare”, ha spiegato l’autrice, cofondatrice e vicedirettrice di sicurezzainternazionale.com, nel corso della presentazione a Roma, alla libreria Feltrinelli di via Appia, insieme al direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tutte le guerre del mondo”, Cecinini presenta il libro con Travaglio. L’autrice: ” Mai come oggi c’è lo spettro del conflitto nucleare”