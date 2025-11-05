Tutte le guerre del mondo Cecinini presenta il libro con Travaglio L’autrice | Mai come oggi c’è lo spettro del conflitto nucleare

Non soltanto i teatri di conflitto ormai noti, come l’ Ucraina, quelli per troppo tempo ignorati o dimenticati, come il Sudan, o il genocidio a Gaza. “ Tutte le guerre del mondo “, il libro scritto da Sofia Cecinini ed edito da Paper First, presenta al lettore trentuno tra guerre, situazioni conflittuali e potenziali scenari di scontro in tutte le regioni del mondo. “Il filo rosso che li lega è il passaggio dal modello unipolare governato dalla potenza degli Usa a un nuovo scenario multipolare”, ha spiegato l’autrice, cofondatrice e vicedirettrice di sicurezzainternazionale.com, nel corso della presentazione a Roma, alla libreria Feltrinelli di via Appia, insieme al direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

