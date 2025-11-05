Tutte le guerre del mondo Cecinini presenta il libro con Travaglio L’autrice | Mai come oggi c’è lo spettro del conflitto nucleare
Non soltanto i teatri di conflitto ormai noti, come l’ Ucraina, quelli per troppo tempo ignorati o dimenticati, come il Sudan, o il genocidio a Gaza. “ Tutte le guerre del mondo “, il libro scritto da Sofia Cecinini ed edito da Paper First, presenta al lettore trentuno tra guerre, situazioni conflittuali e potenziali scenari di scontro in tutte le regioni del mondo. “Il filo rosso che li lega è il passaggio dal modello unipolare governato dalla potenza degli Usa a un nuovo scenario multipolare”, ha spiegato l’autrice, cofondatrice e vicedirettrice di sicurezzainternazionale.com, nel corso della presentazione a Roma, alla libreria Feltrinelli di via Appia, insieme al direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Stamane il cerimoniale di omaggio ai caduti di tutte le guerre presso il monumento nel cuore della città con il picchetto delle forze dell'ordine e dell'Esercito e le autorità civili - facebook.com Vai su Facebook
“Tutte le guerre del mondo”, Cecinini presenta il libro con Travaglio. L’autrice: ” Mai come oggi c’è lo spettro del conflitto nucleare” - L'autrice avverte: "Mai come oggi è tornato lo spettro della guerra nucleare" nel libro che analizza 31 conflitti globali ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Sofia Cecinini presenta il libro Tutte le guerre del mondo - 30 la libreria Feltrinelli di piazza Piemonte 2/4 a Milano ospita un incontro con Sofia Cecinini, che presenta il libro Tutte le guerre del mondo. mentelocale.it scrive
Tutte le guerre del mondo: trentuno conflitti per capire il presente. La diretta con Sofia Cencini e Alessandro Di Battista - 15 Sofia Cencini presenterà con Alessandro Di Battista il suo libro "Tutte le guerre del mondo". Lo riporta ilfattoquotidiano.it