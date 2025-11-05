Turci difende Sommer | Gol Giovane? È stato bravo anche solo a toccarla…

Inter News 24 Le parole di Tommaso Turci, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Tommaso Turci ha parlato a TMW del momento dell’ Inter. CRITICHE A SOMMER – Stiamo parlando di una situazione di una difficoltà estrema. Giovane è stato bravissimo, ha incrociato un tiro molto potente da distanza ravvicinata. Per assurdo dico che è stato bravo a toccare quella palla: molti non l’avrebbero nemmeno toccata. LOTTA SCUDETTO – Tante squadre possono sperare. L’Inter sembrava in difficoltà, si è ripresa ed è tornata lì. Il Napoli dopo la batosta della Champions è rinato dalle ceneri come una fenice battendo 3-1 l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

