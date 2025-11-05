Tumori urologici a Modena torna Movember un mese di incontri e informazione

Modenatoday.it | 5 nov 2025

Novembre è ormai per tutti il mese della prevenzione dei tumori urologici: tumore alla prostata, tumore della vescica, t. del rene e del testicolo. Parlando in particolare del tumore alla prostata, il più frequente tra i tumori urologici, si tratta di una patologia in cui la sensibilizzazione è. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

