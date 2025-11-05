Tumori Talmelli Europa Uomo | Cancro prostata non è tabù ma se ne parla poco

(Adnkronos) – "Il tumore della prostata non è solamente biologia, ma è un qualcosa che colpisce anche la persona" nella sua interezza, "l'intimità e il senso di virilità dell'uomo. Questo ha fatto sì che nel corso del tempo chiunque parlasse di tumore della prostata" finisse per essere deriso, "ma attualmente non è così". Lo ha . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

Tumori, Talmelli (Europa Uomo): "Cancro prostata non è tabù ma se ne parla poco" - "Il tumore della prostata non è solamente biologia, ma è un qualcosa che colpisce anche la persona" nella sua interezza, "l'intimità e il senso di virilità dell'uomo. Si legge su reggiotv.it

Tumore della Prostata, in Toscana oltre 2mila casi l’anno - Appropriatezza e accesso equo alle cure: la sfida per trattamenti sempre più mirati Talmelli (Europa Uomo): “La rete dei centri multidisciplinari diventi presto realtà” Firenze, 13 febbraio 2025 - adnkronos.com scrive

Tumori, in Europa 20 mln pazienti oncologici cronici, 'potenziare psiconcologia' - Pravettoni (Ieo), 'ancora molti i bisogni insoddisfatti dei malati, necessari percorsi accurati di sostegno emotivo' - Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it