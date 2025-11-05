Tumori oncologo Procopio | Prostate Cancer Unit modello da estendere in tutta l’Italia
(Adnkronos) – "Il tumore della prostata è la patologia con l'incidenza più elevata nel nostro Paese. Necessità di gestione complessiva della patologia a 360 gradi, presa in carico e lavoro in team o lavoro multidisciplinare vuol dire Prostate Cancer Unit". Lo ha detto Giuseppe Procopio, direttore Programma Prostata e Struttura dipartimentale di Oncologia medica genitourinaria, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
SAVE THE DATE! Secondo appuntamento della rassegna “Tra le Righe”! 12 Novembre 2025 ore 18:00 Le guerre si perdono sempre di Andrea Ferrari, oncologo pediatra all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e professore associato presso il Dipart - facebook.com Vai su Facebook
Tumori, oncologo Procopio: "Prostate Cancer Unit modello da estendere in tutta l'Italia" - Necessità di gestione complessiva della patologia a 360 gradi, presa in carico e lavoro in team o l ... Come scrive reggiotv.it
Tumori testa-collo, l’immunoterapia riduce il rischio di ricadute - “L’immunoterapia rappresenta già lo standard di cura nella malattia metastatica e, alla luce dei nuovi dati, può cambiare la pratica clinica anche in stadi più precoci candidati a intervento ... Segnala repubblica.it
Tumori, oncologo De Vivo: "L'attività fisica ha un impatto favorevole su prognosi" - "L'attività fisica ha un impatto favorevole in tutti i nostri pazienti, non soltanto quelli affetti da carcinoma della vescica, ma su tutti quelli che seguono cure ... Scrive notizie.tiscali.it