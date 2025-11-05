Tumori oncologo Procopio | Prostate Cancer Unit modello da estendere in tutta l’Italia

(Adnkronos) – "Il tumore della prostata è la patologia con l'incidenza più elevata nel nostro Paese. Necessità di gestione complessiva della patologia a 360 gradi, presa in carico e lavoro in team o lavoro multidisciplinare vuol dire Prostate Cancer Unit". Lo ha detto Giuseppe Procopio, direttore Programma Prostata e Struttura dipartimentale di Oncologia medica genitourinaria, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com