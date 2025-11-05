Tumori | nel Lazio oltre 32mila casi all' anno 9 su 10 sono alla prostata

Esperti e istituzioni a confronto per migliorare diagnosi precoce, innovazione terapeutica e sostenibilità Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Ogni anno nel Lazio si registrano oltre 32mila nuovi casi di tumore e più di 46mila ricoveri ospedalieri legati a patologie oncologiche, come riportato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tumori: nel Lazio oltre 32mila casi all'anno, 9 su 10 sono alla prostata

