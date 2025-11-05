Tumore al seno triplo negativo la ricercatrice Alessandra Gennari | La sopravvivenza delle pazienti con questa forma di carcinoma si sta allungando grazie anche all' immunoterapia
La ricercatrice fa il punto su un progetto finanziato da AIRC, per identificare i marcatori biologici che indicano quali pazienti risponderanno meglio al trattamento con l'immunoterapia nel tumore della mammella triplo negativo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
