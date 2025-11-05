Tudor Comolli retroscena sulla rottura | Da quel momento in avanti il rapporto si è irrimediabilmente incrinato La rivelazione

di Luca Fioretti Tudor Comolli, Pedullà svela il vero motivo della rottura: il tecnico aspettava quel giocatore, ma la società ha virato su Openda all’ultimo. L’esonero di Igor Tudor, arrivato in modo inaspettato a inizio stagione dopo soli sette mesi, è stato il culmine di una crisi profonda. Ma alla base della rottura tra il tecnico croato e la dirigenza bianconera non ci sarebbero stati solo i risultati negativi o i presunti problemi di spogliatoio. Secondo una clamorosa indiscrezione svelata dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il vero motivo del contendere sarebbe maturato sul mercato, attorno al nome di Randal Kolo Muani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Comolli, retroscena sulla rottura: «Da quel momento in avanti il rapporto si è irrimediabilmente incrinato». La rivelazione

