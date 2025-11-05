Tu cosa fai per vivere? | l’influencer The Watch Guy non riconosce la moglie di Messi Lo scivolone virale

Immaginate di incontrare Antonela Roccuzzo, moglie del pallone d’oro Lionel Messi, e di chiederle “cosa fai per vivere?”. È quanto successo all’influencer israeliano Ziv Tamir, conosciuto come The Watch Guy, famoso per i suoi video dedicati agli orologi. Tamir ha incontrato su un campo da tennis Roccuzzo, senza apparentemente riconoscerla: l’attenzione dell’influencer si è infatti concentrata sull’orologio da polso di “miss Messi” con un cinturino Tiffany. Un dettaglio che ha monopolizzato il video, tanto da spingere The Watch Guy a chiedere addirittura a Roccuzzo che lavoro facesse. L'articolo “Tu cosa fai per vivere?”: l’influencer The Watch Guy non riconosce la moglie di Messi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Tu cosa fai per vivere?”: l’influencer The Watch Guy non riconosce la moglie di Messi. Lo scivolone virale

