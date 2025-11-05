TS – in panchina già contro la Fiorentina

2025-11-05 11:49:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: Il Genoa ha scelto il suo nuovo allenatore: sarà Daniele De Rossi a prendere il posto di Patrick Vieira, esonerato nella scorsa settimana e sostituito momentaneamente dal duo Criscito – Murgita. Iin queste ore si stanno definendo gli ultimi dettagli economici dell’accordo, così da permettere al nuovo tecnico di sedersi in panchina già nella partita contro la  Fiorentina,  prevista prima della sosta. Domani il primo allenamento. Domani De Rossi  dirigerà il primo allenamento con la squadra, mentre oggi il gruppo continuerà a lavorare con il duo  Murgita – Criscito  che ha regalato al Geona la prima vittoria in campionato grazie al successo per 2-1 in casa del Sassuolo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

