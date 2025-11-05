Trump tenta il colpo grosso | ridisegna l’America per vincere le elezioni del 2026
I disegni per i distretti elettorali della Camera dei Rappresentanti vengono modificati dopo il censimento decennale per riflettere i cambiamenti demografici. Donald Trump nel mese di agosto ha deciso che per evitare una probabile sconfitta del suo partito alle elezioni di midterm del 2026 si darebbe un vantaggio rompendo gli schemi tradizionali. Nel mese di agosto l’attuale inquilino alla Casa Bianca chiese al governatore del Texas Greg Abbott di ridisegnare le mappe dei distretti del Lone Star State per crearsi un probabile vantaggio di 4 seggi. Il governatore della California, il democratico Gavin Newsom, con ambizioni presidenziali per il 2028, ha controbattuto con una mossa che conferirebbe 5 seggi addizionali ai democratici nel 2026. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tra i temi che vi propongo stasera, care amiche e cari amici: Putin che tenta la spallata nel Donbass, la vigilia dell'attesissimo vertice Trump-Xi Jinping e il conto alla rovescia - mancano 100 giorni - per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Siate puntuali! ? - facebook.com Vai su Facebook
Trump cerca gloria, Xi fa solo affari, e l’Europa con il cerino in mano linkiesta.it/2025/10/trump-… via @Linkiesta - X Vai su X
Dazi Trump, Von der Leyen: “Colpo all’economia globale, pronti a reagire, ma aperti a negoziare” - L’entrata in vigore dei dazi reciproci americani voluti dall’amministrazione Trump hanno provocato un’immediata reazione da parte di diversi leader dei Paesi partner commerciali degli Usa duramente ... Riporta motorionline.com
Il dilemma europeo: baciare Trump o battere un colpo? - E’ la sua incapacità di assumere un ruolo adulto nel ... Scrive ilfoglio.it
Trump affonda il colpo: incriminato l’ex capo dell’Fbi James Comey - L’ex direttore dell’Fbi, James Comey, è stato incriminato per falsa dichiarazione e ostruzione al Congresso. Da panorama.it