Trump su Mamdani | Colpa dello shutdown E il neo sindaco di New York fa gioire la sinistra nazionale

Iltempo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La notte scorsa non ci aspettavamo una vittoria", ma "abbiamo avuto una serata interessante e abbiamo imparato molto". All'indomani della notte elettorale, davanti ai senatori repubblicani riuniti alla Casa Bianca, Donald Trump ammette la sconfitta. "Lo shutdown è stato un fattore importante, negativo per i Repubblicani. Dobbiamo far riaprire il governo presto, e subito", il suo appello. A bruciare, per la risonanza del risultato, è soprattutto la vittoria del "comunista" Zohran Mamdani a New York. A nulla sono servite le minacce di Trump di chiudere i rubinetti dei fondi federali alla città, né l'endorsement per l'ex governatore democratico dello Stato Andrew Cuomo, che si presentava da indipendente, preferito al repubblicano Curtis Sliwa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

