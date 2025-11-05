Trump su Mamdani | Colpa dello shutdown E il neo sindaco di New York fa gioire la sinistra nazionale

"La notte scorsa non ci aspettavamo una vittoria", ma "abbiamo avuto una serata interessante e abbiamo imparato molto". All'indomani della notte elettorale, davanti ai senatori repubblicani riuniti alla Casa Bianca, Donald Trump ammette la sconfitta. "Lo shutdown è stato un fattore importante, negativo per i Repubblicani. Dobbiamo far riaprire il governo presto, e subito", il suo appello. A bruciare, per la risonanza del risultato, è soprattutto la vittoria del "comunista" Zohran Mamdani a New York. A nulla sono servite le minacce di Trump di chiudere i rubinetti dei fondi federali alla città, né l'endorsement per l'ex governatore democratico dello Stato Andrew Cuomo, che si presentava da indipendente, preferito al repubblicano Curtis Sliwa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump su Mamdani: "Colpa dello shutdown". E il neo sindaco di New York fa gioire la sinistra nazionale

Scopri altri approfondimenti

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York e nel suo primo discorso dopo la vittoria si è rivolto subito direttamente a Donald Trump. Lo ha chiamato per nome e gli ha detto: “So che stai guardando e ho quattro parole per te, turn the volume up, alza il vol - facebook.com Vai su Facebook

A New York ha vinto la politica del coraggio. Mentre Trump e i suoi imitatori in Europa costruiscono campagne sull'odio e sui nemici da additare, Mamdani ha rimesso al centro le persone, la giustizia sociale, il diritto alla casa, i salari dignitosi e la libertà. E' la d - X Vai su X

Trump su Mamdani: "Colpa dello shutdown". E il neo sindaco di New York fa gioire la sinistra nazionale - "La notte scorsa non ci aspettavamo una vittoria", ma "abbiamo avuto una serata interessante e abbiamo imparato molto". iltempo.it scrive

Notte da dimenticare per Trump, 'é colpa dello shutdown' - Nel giorno del primo anniversario della rielezione alla Casa Bianca, Donald Trump non ha ricevuto i regali che si aspettava. Da ansa.it

Mamdani sindaco di New York, Trump: "Elezioni perse perché non ero sulla scheda" - (LaPresse) "'Trump non era sulla scheda elettorale e lo shutdown sono state le due ragioni per cui i repubblicani hanno perso le elezioni". Segnala stream24.ilsole24ore.com