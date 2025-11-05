Trump riabilita Jared Isaacman | il comandante di Inspiration4 sarà il nuovo amministratore della NASA

Dday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, Trump conferma la retromarcia sulla candidatura dell'imprenditore e astronauta Jared Isaacman. Il suo programma ridurre i costi e rilanciare l'agenzia parallelamente al sostegno alla nuova space economy. 🔗 Leggi su Dday.it

trump riabilita jared isaacman il comandante di inspiration4 sar224 il nuovo amministratore della nasa

© Dday.it - Trump riabilita Jared Isaacman: il comandante di Inspiration4 sarà il nuovo amministratore della NASA

