trump nomina di nuovo jared isaacman a capo della nasa

Donald Trump fa marcia indietro. Dopo averne ritirato la candidatura in estate, il presidente degli Stati Uniti ha nominato infatti nuovamente Jared Isaacman per il ruolo di amministratore della Nasa. Pilota e astronauta commerciale, il miliardario è anche amico e socio in affari di Elon Musk, che lo aveva sponsorizzato caldamente durante il suo impegno alla Casa Bianca, ed era stato “silurato” a seguito dello scontro fra il tycoon e il patron di SpaceX. «Sono lieto di nominare Jared Isaacman, un affermato leader aziendale, filantropo, pilota e astronauta, come amministratore della Nasa», ha scritto Trump su Truth. 🔗 Leggi su Lettera43.it

