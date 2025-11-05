Trump nega ai detenuti migranti la comunione Leone XIV | I diritti spirituali sono di tutti

“Molte persone che hanno vissuto per anni e anni senza mai causare problemi sono state profondamente colpite da ciò che sta accadendo in questo momento. Nel Vangelo di Matteo, Gesù dice molto chiaramente: come avete accolto lo straniero?”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Trump nega ai detenuti migranti la comunione, Leone XIV: “I diritti spirituali sono di tutti”

