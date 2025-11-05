Trump minaccia | ‘Se Mamdani diventa sindaco addio ai fondi’

Il presidente Donald Trump, dopo decenni trascorsi a New York, è diventato una figura centrale nelle elezioni per la carica di sindaco della città. Non solo ha appoggiato Andrew Cuomo, ma ha anche utilizzato i social media per minacciare conseguenze qualora il candidato democratico Zohran Mamdani, favorito nelle previsioni, dovesse vincere. Le prossime elezioni per il sindaco di New York, previste per il 4 novembre, si preannunciano come una sfida tra Andrew Cuomo e il favorito democratico Zohran Mamdani, con il repubblicano Curtis Sliwa in ritardo nei sondaggi. Il coinvolgimento di Trump ha intensificato il tono già aggressivo della campagna elettorale. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Trump minaccia: ‘Se Mamdani diventa sindaco addio ai fondi’

