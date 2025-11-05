Trump minaccia | ‘Se Mamdani diventa sindaco addio ai fondi’

Newsner.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Donald Trump, dopo decenni trascorsi a New York, è diventato una figura centrale nelle elezioni per la carica di sindaco della città. Non solo ha appoggiato Andrew Cuomo, ma ha anche utilizzato i social media per minacciare conseguenze qualora il candidato democratico Zohran Mamdani, favorito nelle previsioni, dovesse vincere. Le prossime elezioni per il sindaco di New York, previste per il 4 novembre, si preannunciano come una sfida tra Andrew Cuomo e il favorito democratico Zohran Mamdani, con il repubblicano Curtis Sliwa in ritardo nei sondaggi. Il coinvolgimento di Trump ha intensificato il tono già aggressivo della campagna elettorale. 🔗 Leggi su Newsner.it

trump minaccia 8216se mamdani diventa sindaco addio ai fondi8217

© Newsner.it - Trump minaccia: ‘Se Mamdani diventa sindaco addio ai fondi’

Contenuti che potrebbero interessarti

trump minaccia 8216se mamdaniTrump attacca Zohran Mamdani candidato sindaco di New York, l'appello agli ebrei: "Vi odia, non votatelo" - Trump esorta gli ebrei di New York a non votare Mamdani e minaccia tagli ai fondi. Secondo virgilio.it

trump minaccia 8216se mamdaniTrump prepara la "vendetta" contro Mamdani: ecco cosa può fare contro New York - Trump minaccia di tagliare i fondi federali a New York dopo la vittoria di Mamdani, ma la Costituzione limita fortemente questo potere. Come scrive msn.com

trump minaccia 8216se mamdaniMamdani sindaco di New York, discorso-show di 25 minuti tra mano sul cuore e attacco a Trump: "Alza il volume" - Zohran Mamdani, il neosindaco di New York, si è rivolto ai cittadini dopo le elezioni in un lungo discorso nel quale ha risposto alle minacce del presidente Donald Trump e ha ringraziato i 100mila ... virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump Minaccia 8216se Mamdani