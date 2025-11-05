Trump livido per la vittoria di Mamdani | È un comunista odiatore degli ebrei Distruggerà New York

Roma, 5 novembre 2025 – Il presidente Usa Donald Trump ha attaccato duramente i risultati delle elezioni per il sindaco di New York, vinte da Zohran Mamdani, e di diverse consultazioni statali, denunciando presunti brogli e anticipando una serie di sconfitte per il Partito repubblicano nelle prime votazioni di rilievo dopo il suo ritorno alla Casa Bianca. Lo riferisce oggi il Washington Post. Nella città simbolo della politica e della finanza statunitense, il presidente ha puntato il dito contro la vittoria del democratico Mamdani, che è diventato il primo sindaco musulmano nella storia di New York, superando l'ex governatore Andrew Cuomo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

