Trump livido per la vittoria di Mamdani | È un comunista odiatore degli ebrei Distruggerà New York
Roma, 5 novembre 2025 – Il presidente Usa Donald Trump ha attaccato duramente i risultati delle elezioni per il sindaco di New York, vinte da Zohran Mamdani, e di diverse consultazioni statali, denunciando presunti brogli e anticipando una serie di sconfitte per il Partito repubblicano nelle prime votazioni di rilievo dopo il suo ritorno alla Casa Bianca. Lo riferisce oggi il Washington Post. Nella città simbolo della politica e della finanza statunitense, il presidente ha puntato il dito contro la vittoria del democratico Mamdani, che è diventato il primo sindaco musulmano nella storia di New York, superando l'ex governatore Andrew Cuomo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nonostante l'avversione di Trump Zohran Mamdani, 34 anni, è il nuovo sindaco di New York: primo musulmano e socialista a guidare la città, nonché il più giovane in oltre un secolo. Nato in Uganda da madre indiana e padre ugandese, era deputato statale e - facebook.com Vai su Facebook
Donald $trump ha una malattia segreta? Secondo check-up in pochi mesi: i dubbi tra lividi e caviglie gonfie. Il medico: «Sta benissi... - X Vai su X
Mamdani eletto a New York, Sanders: “Tra i più grandi sconvolgimenti della Storia Usa”. Trump: “Ha vinto perché sulle schede non c’ero io” - Bernie Sanders celebra una vittoria storica, mentre Trump attribuisce il successo alla sua assenza dalle schede elettorali ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
New York, Mamdani è il nuovo sindaco. Subito la sfida a Trump: “So che ci guardi: alza il volume” - La sua vittoria diventa il simbolo di una tornata elettorale che segna diverse battute d’arresto per il presidente: i dem conquistano anche Virginia e New ... Secondo lastampa.it
Zohran Mamdani, l’anti-Trump ha conquistato New York - Un’elezione annunciata, ma devastante per l’amministrazione Trump: Zohran Mamdani, 34 anni, indiano, musulmano, pro- Come scrive ilbolive.unipd.it