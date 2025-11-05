Trump interrompe il discorso per salutare Gianni Infantino | Dovevo essere presidente 4 anni fa ora però lo sono durante i Mondiali – Il video

«Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, è qui. Dov’è Gianni? Wow, Gianni non sapevo che sarebbe venuto, è davvero un pezzo grosso ». Nel bel mezzo del suo discorso dal palco dell’America business forum di Miami, Donald Trump improvvisa un breve excursus dedicato al numero uno del calcio mondiale e al loro ottimo rapporto, nonché a tutti i grandi eventi che caratterizzeranno i prossimi anni a stelle e strisce. Dai Mondiali di calcio 2026 all’ America 250, per festeggiare i 250 anni dalla dichiarazione d’indipendenza, fino alle Olimpiadi 2028 e all’ incontro di Ufc del prossimo 14 giugno nell’unico e iconico teatro della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Open.online