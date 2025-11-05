Trump | Disastroso shutdown creato da filibustieri democratici è il più lungo della storia

Iltempo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 05 novembre 2025 "Siamo nel mezzo di un disastroso shutdown creato dai democratici, che ora è ufficialmente lo shutdown più lungo nella storia americana. I radicali democratici al Senato non hanno mostrato alcun interesse a riaprire il Governo, distruggeranno il Paese", lo ha detto il Presidente Trump parlando ai senatori repubblicani alla Casa Bianca. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

