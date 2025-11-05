Trump | Disastroso shutdown creato da filibustieri democratici è il più lungo della storia

(Agenzia Vista) Usa, 05 novembre 2025 "Siamo nel mezzo di un disastroso shutdown creato dai democratici, che ora è ufficialmente lo shutdown più lungo nella storia americana. I radicali democratici al Senato non hanno mostrato alcun interesse a riaprire il Governo, distruggeranno il Paese", lo ha detto il Presidente Trump parlando ai senatori repubblicani alla Casa Bianca. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump: Disastroso shutdown creato da filibustieri democratici, è il più lungo della storia

Scopri altri approfondimenti

Dopo le recenti dichiarazioni di Donald Trump, le tensioni tra Stati Uniti d'America e Venezuela sono aumentate, ma non sono sempre esistite - facebook.com Vai su Facebook

Trump: Disastroso shutdown creato da filibustieri democratici, è il più lungo della storia - (Agenzia Vista) Usa, 05 novembre 2025 "Siamo nel mezzo di un disastroso shutdown creato dai democratici, che ora è ufficialmente lo shutdown più lungo nella storia americana. Secondo la7.it

Shutdown Usa, Trump minaccia migliaia di licenziamenti nelle agenzie governative - Mentre la paralisi del governo degli Stati Uniti prosegue senza alcuna prospettiva di finire a breve, il presidente Usa Donald Trump attacca gli esponenti del partito democratico e mette nel mirino i ... Lo riporta tg24.sky.it

Usa verso lo shutdown: si rischia la paralisi del governo. Trump: "Rischio licenziamenti" - Per finanziare i dipartimenti governativi e le agenzie federali, ogni anno il Congresso degli Stati Uniti deve approvare una legge sulla spesa pubblica entro l'inizio dell'anno fiscale, quindi non ... Si legge su tg24.sky.it