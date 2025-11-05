Trump | Democratici kamikaze shutdown è colpa loro | È il più lungo della storia americana

"Mandano il Paese allo sfascio", ha attaccato il presidente parlando ai senatori repubblicani alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Democratici kamikaze, shutdown è colpa loro" | "È il più lungo della storia americana"

