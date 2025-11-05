Trump crociato in Nigeria dove anche i musulmani muoiono
La violenza verbale di Donald Trump contro la Nigeria attecchisce sul terreno dello stereotipo verso un Paese che è un continente nel continente ed è usata per nascondere questioni economiche . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
