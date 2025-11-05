Trump crociato in Nigeria dove anche i musulmani muoiono

La violenza verbale di Donald Trump contro la Nigeria attecchisce sul terreno dello stereotipo verso un Paese che è un continente nel continente ed è usata per nascondere questioni economiche . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

trump crociato nigeria musulmaniTrump: "Pronti a entrare in Nigeria se non si fermano le uccisioni di cristiani" - Il presidente degli Stati Uniti ha ordinato al Pentagono di iniziare a pianificare un’azione contro la Nigeria a seguito delle persecuzioni dei ... Riporta iltempo.it

trump crociato nigeria musulmaniNigeria, le parole di Trump: i cristiani e la 'realtà' sul campo - Il presidente Usa annuncia la possibilità di un intervento militare Usa in Nigeria per fermare i terroristi islamici. Scrive msn.com

trump crociato nigeria musulmaniLa falsa crociata di Trump. L'attivismo per i cristiani di Nigeria può fare più danni che altro - Il presidente Usa evoca truppe o raid aerei nel Paese più popoloso dell'Africa, sposando la tesi del "genocidio cristiano" portata avanti dal ... huffingtonpost.it scrive

