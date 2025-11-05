Truffe nuovo copione | Rapina fatta con auto che ha la targa clonata Raffica di segnalazioni

Non c’è pace per gli anziani. I truffatori ogni giorno studiano un copione nuovo da mandare in scena per raggirare pensionati e nonnini. A mettere in allarme chi vive in Valdichiana è stato il figlio di una donna che era finita, racconta sui social, nel mirino dei malintenzionati. "State molto attenti – ammonisce l’uomo – questi sono in giro per Sinalunga e dintorni adesso. Ho avvertito i carabinieri locali e di Montepulciano". Ma che cosa si sono inventati questa volta i truffatori. "Ho appena ricevuto una telefonata, al numero fisso intestato a mia mamma, da malviventi dal forte accento napoletano", spiega. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Truffe, nuovo copione: "Rapina fatta con auto che ha la targa clonata". Raffica di segnalazioni

