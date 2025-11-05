Truffano un' anziana e speronano l’auto dei carabinieri | arrestate tre persone

Terni, 5 novembre 2025 - La truffa è sempre quella: il finto Carabiniere, che simula il coinvolgimento di familiari delle vittime in gravi incidenti stradali, paventando pesanti conseguenze legali a carico degli stessi, a meno che si consegnino immediatamente contanti e monili. Ma questa volta il trucchetto non ha funzionato. Si è conclusa con l’ arresto di tre persone, un 26enne e due donne di 38 e 52 anni, tutte di origini campane, la vicenda che ha avuto origine nel territorio di Bastia Umbra (Perugia) nel pomeriggio di venerdì scorso, a danno di una novantenne. I Carabinieri infatti sono riusciti ad intercettare l'auto su cui viaggiavano i tre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Truffano un'anziana e speronano l’auto dei carabinieri: arrestate tre persone

