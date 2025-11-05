Truffano un’anziana e scappano | inseguimento e speronamento Bloccati e arrestati dai carabinieri

Una vicenda definita ‘rocambolesca’ conclusasi con l’arresto di un ventiseienne e due donne rispettivamente di 38 e 52 anni. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i fatti risalgono al pomeriggio di venerdì 31 ottobre nel territorio di Bastia Umbra. Dopo aver messo a segno una truffa ai danni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

