Truffano un’anziana e scappano | inseguimento e speronamento Bloccati e arrestati dai carabinieri

Ternitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vicenda definita ‘rocambolesca’ conclusasi con l’arresto di un ventiseienne e due donne rispettivamente di 38 e 52 anni. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i fatti risalgono al pomeriggio di venerdì 31 ottobre nel territorio di Bastia Umbra. Dopo aver messo a segno una truffa ai danni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Truffano anziano, due giovani arrestati dopo inseguimento - Due giovani della provincia di Napoli, di 22 e 17 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Miglianico per truffa ai danni di un anziano e resistenza a pubblico ufficiale. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Truffano Un8217anziana Scappano Inseguimento