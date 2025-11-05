Truffano una novantenne e scappano Bloccati dopo una folle fuga lungo la E45
Truffano un'anziana di 90 anni, tentano la fuga rocambolesca in superstrada con la refurtiva, ma vengono bloccati dopo l'inseguimento. Tre persone, un uomo di 26 anni e due donne di 38 e 52 anni, tutti di origini campane, sono stati arrestati per truffa aggravata in concorso.È quanto successo a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
NONNINA NOVANTENNE VITTIMA DEL FINTO NIPOTE Truffa del finto nipote ai danni di una nonnina novantenne di Monteroduni, la vicenda è stata resa pubblica da Emilio Izzo. Il sistema è collaudato: dei truffatori che parlavano un perfetto italiano hanno ch