Truffa sui bonus edilizi | 4 arresti a Ragusa sequestrati 5 mln

Feedpress.me | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova truffa sui bonus edilizi. Blitz dei finanzieri del Comando provinciale di Ragusa che hanno eseguito una ordinanza per gli arresti domiciliari nei confronti di quattro persone e un decreto di sequestro preventivo di oltre 5 milioni di euro, emesso dal gip. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi a danno del bilancio dello Stato in materia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

truffa sui bonus edilizi 4 arresti a ragusa sequestrati 5 mln

© Feedpress.me - Truffa sui bonus edilizi: 4 arresti a Ragusa, sequestrati 5 mln

Approfondisci con queste news

truffa bonus edilizi 4Truffa bonus edilizi, 4 arresti e sequestro 5 milioni beni - Finanzieri del comando provinciale di Ragusa stanno eseguendo un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di quattro persone e ... Riporta msn.com

truffa bonus edilizi 4Truffa sui bonus edilizi: 4 arresti a Ragusa, sequestrati 5 mln - Blitz dei finanzieri del Comando provinciale di Ragusa che hanno eseguito una ordinanza per gli arresti domiciliari nei confronti di quattro persone e un decreto di seq ... Da msn.com

truffa bonus edilizi 4Truffa bonus edilizi, eseguiti dalla Gdf un arresto e sequestri per oltre 15 milioni di euro - Nella mattinata di oggi, i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Avellino, hanno dato esecuzione ad un provvedimento del G. Si legge su corriereirpinia.it

Cerca Video su questo argomento: Truffa Bonus Edilizi 4