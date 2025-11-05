Truffa del finto carabiniere | 80enne perde 5 mila euro in gioielli

Un’altra truffa ai danni degli anziani. Questa volta la vittima è una donna di 80 anni, residente a Campoformido, che ha perso gioielli per un valore di circa 5 mila euro.L’anziana ha raccontato ai carabinieri di essere stata contattata nel pomeriggio da un uomo che si è spacciato per un militare. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Barese truffa un uomo della Sabina proponendo un finto viaggio alle Maldive - facebook.com Vai su Facebook

Ravenna. Il “finto carabiniere” truffa un’anziana per 38mila euro: denunciato, recuperata l’intera la somma - I Carabinieri di Mezzano hanno denunciato un 39enne per truffa ai danni di un’anziana del posto, raggirata con la tecnica del “finto carabiniere”. Scrive corriereromagna.it

“Finto carabiniere” raggira un’anziana e le fa versare 38mila euro: i veri militari bloccano il bonifico - Ha rischiato di perdere tutti i suoi risparmi, ma grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri di Mezzano è riuscita a salvarli in extremis. Segnala ravennawebtv.it

Truffano un'anziana e speronano l’auto dei carabinieri: arrestate tre persone - In carcere un 26enne che tra l'altro guidava senza mai aver conseguito la patente, e domiciliari per le due donne di 38 e 52 anni. Lo riporta lanazione.it