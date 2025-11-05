Trovato senza vita Antonio l' anziano di Monte Sant' Angelo scomparso nel Milanese

Antonio Rignanese, l'anziano signore originario di Monte Sant'Angelo, di cui non si avevano più notizie da mercoledì 22 ottobre, è stato trovato senza vita ier sera, 4 novembre, a Varedo. L'85enne era scomparso da Nova Milanese Stando alle informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday, il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Vicenza, i dubbi della famiglia dell'uomo di 48 anni trovato senza vita il 2 novembre. «Stava bene ed era scrupoloso». Il 13 ottobre il decesso simile della compagna di squadra Anna Zilio, 39 anni - facebook.com Vai su Facebook

Ritrovato senza vita Antonio Rignanese: si chiude nel dolore la scomparsa dell’85enne - La notizia è stata diffusa dal figlio, che sui social ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono mobilitati per aiutare la famiglia in questi giorni difficili ... Lo riporta mbnews.it

Trovato senza vita escursionista scomparso sul Monte Matto - Trovato senza vita escursionista scomparso sul Monte Matto. Come scrive laprovinciadibiella.it

Non rientra da escursione in montagna,59enne trovato senza vita - Non rientra da un'escursione impegnativa, ritrovato senza vita questa mattina stimato conoscitore delle montagne bellunesi. ansa.it scrive