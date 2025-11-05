Trovato morto vicino alle scale d' emergenza del policlinico era scomparso da casa da tre giorni

Romatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato trovato privo di vita vicino alle scale d'emergenza del policlinico Tor Vergata. Un uomo di 77 anni, Oreste Sivo, precipitato per cause ancora in corso di accertamento sopra la gabbia di protezione del vano montacarichi. L'uomo era scomparso lo scorso 1 novembre dalla sua abitazione dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it

