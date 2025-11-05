Trovato morto sul letto con il viso tumefatto la svolta dopo un anno e mezzo | preso il presunto killer

Svolta nell'omicidio di Giuseppe Ottaviano, il 40enne trovato senza vita nella sua abitazione a Scicli, in provincia di Ragusa, il 12 maggio del 2024. Nella mattina di oggi, mercoledì 5 novembre, i carabinieri hanno arrestato la persona responsabile del delitto. L'omicidio di Giuseppe Ottaviano a. 🔗 Leggi su Today.it

