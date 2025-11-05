Trovato morto Antonio Rignanese scomparso dal 22 ottobre era stato cercato anche a Paderno Dugnano
Lo avevano cercato anche a Paderno Dugnano, con l’elicottero dei Vigili del fuoco: è stato trovato morto oggi Antonio Rignanese, 85enne di Nova Milanese, scomparso dallo scorso 22 ottobre. L’anziano si era allontanato dalla sua casa di Nova Milanese e subito erano scattate le ricerche con un impegno corale, che per due settimane ha visto . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Leggi anche questi approfondimenti
Veduggio, uomo trovato morto sulla Valassina: si indaga per omicidio Il corpo è stato rinvenuto vicino allo svincolo. Chiusa la statale in entrambe le direzioni per permettere i rilievi. Si cerca il responsabile. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Oggio - facebook.com Vai su Facebook
Ritrovato senza vita Antonio Rignanese: si chiude nel dolore la scomparsa dell’85enne - La notizia è stata diffusa dal figlio, che sui social ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono mobilitati per aiutare la famiglia in questi giorni difficili ... Scrive mbnews.it
Antonio Rignanese scomparso a Nova Milanese: ricerche con droni ed elicottero - Le operazioni continueranno anche nella giornata di domani, con l’obiettivo di non lasciare nulla di intentato per ritrovare la persona scomparsa. Da mbnews.it