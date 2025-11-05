trovato morto antonio rignanese scomparso dal 22 ottobre era stato cercato anche a paderno dugnano

Lo avevano cercato anche a Paderno Dugnano, con l’elicottero dei Vigili del fuoco: è stato trovato morto oggi Antonio Rignanese, 85enne di Nova Milanese, scomparso dallo scorso 22 ottobre. L’anziano si era allontanato dalla sua casa di Nova Milanese e subito erano scattate le ricerche con un impegno corale, che per due settimane ha visto . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

