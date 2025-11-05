Trovati resti di un accampamento e sostante stupefacenti nel parco

Monzatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I resti di un accampamento, rifiuti di attività di spaccio e sostanze stupefacenti sequestrate. È il bottino dei controlli straordinari avvenuti all’interno del Parco delle Groane e disposti dal questore di Monza e della Brianza, nell’ambito di un’ordinanza coordinata dal comitato provinciale per. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Trovati in un campo i resti di Lea Garofalo Non fu sciolta dell'acido ma bruciata - Il ritrovamento di alcuni monili come una collana e degli anelli hanno convinto gli inquirenti che i resti trovati in un campo in Brianza sono quelli di Lea Garofalo, 35 anni, la ... Riporta milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Trovati Resti Accampamento Sostante