Trovati resti di un accampamento e sostante stupefacenti nel parco

I resti di un accampamento, rifiuti di attività di spaccio e sostanze stupefacenti sequestrate. È il bottino dei controlli straordinari avvenuti all’interno del Parco delle Groane e disposti dal questore di Monza e della Brianza, nell’ambito di un’ordinanza coordinata dal comitato provinciale per. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

