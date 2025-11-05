Troppi episodi di violenza Locale chiuso
L’ultimo episodio violento, in ordine di tempo, risale alla notte di Halloween. Un uomo era stato fatto uscire a forza dall’auto parcheggiata nel piazzale del centro commerciale ’Le Palme’ ed era stato poi picchiato in maniera brutale, tanto da dover ricorrere alle cure dei medici del Pronto soccorso dove, poco dopo, si era presentato anche un ragazzo con una ferita al volto causata – ha raccontato lui stesso – da uno ’sfregio’ fatto con il vetro di una bottiglia. Episodi accaduti nel piazzale, appunto, ma probabilmente gli attriti fra aggrediti e aggressori (anche se la ricostruzione dei fatti è in via di definizione), potrebbero essere nati all’interno del locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
