tristano luchetti passa a tempo indeterminato

Tristano Luchetti è stato assunto a tempo indeterminato come dirigente al Comune di Macerata e guiderà ancora, per almeno i prossimi tre anni, l’ufficio "Servizi tecnici". Lo ha deciso il sindaco Sandro Parcaroli, sentito il segretario generale Francesco Massi (nel frattempo andato in pensione), che ha firmato un atto per confermare il dirigente che, ormai dal 2013, si occupa della gestione dei lavori pubblici e degli interventi su scuole, impianti sportivi e viabilità. Il contratto di Luchetti (nella foto), era stato rinnovato per cinque anni nel 2020 ed è scaduto, quindi, il 28 ottobre scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

